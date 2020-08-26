Третьяковская галерея на Крымском валу временно закрыта из-за протекшей крыши

Вода попала в несколько выставочных залов, из-за этого все экспонаты были срочно перенесены в другие помещения. Об этом «Эху Москвы» рассказала замгендиректора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш. Из-за протечки пострадали только мультимедийные объекты, а картины и другие экспонаты удалось уберечь от воздействия воды, добавила Татьяна Мрдуляш.