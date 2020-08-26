Власти Башкирии оценивают ущерб от приватизации БСК в несколько десятков миллиардов рублей

Глава республики Радий Хабиров просит признать незаконным отчуждение акций предприятия. В самой Башкирии, по его словам, уже работает юридическая группа, которая проверяет законность сделки. Сегодня Генпрокуратура начала свою проверку по поручению президента Владимира Путина.

Надеяться на открытые и справедливые пути решения этого вопроса не приходится, бизнес в России неинтересен и невыгоден для государства, заметил в эфире «Эха» основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан. Политика государства по минимизации вывода денег за рубеж также выглядит очень странно и нелогично, считает Андрей Мовчан.

БСК ранее оказалась в центре конфликта вокруг проекта разработки горы Куштау. Против этого проекта выступили экологи и местные жители.