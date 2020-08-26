Insider: Навальный мог быть отравлен веществом того же класса, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев

Алексей Навальный, по утверждениям интернет-издания Insider, мог быть отравлен веществом того же класса, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев. Речь идет о семействе веществ, к которым, в том числе, относится нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Выяснить подробности отравления Гебрева и сравнить с диагнозом Навального решили врачи берлинской клиники Charite, куда оппозиционера доставили на прошлой неделе из Омска, говорится в совместной публикации Insider, а также газеты Spiegel и расследовательской группы Bellingcat. Они отмечают, что покушение на болгарского предпринимателя произошло 5 лет назад – его госпитализировали после приема, который был устроен в Софии. Специалисты пришли к выводу, что бизнесмена пытались убить нервно-паралитическим веществом, которое относят к семейству «Новичка». После того, как Гебрев вышел из комы, и небольшого улучшения он вновь почувствовал себя хуже и попал в госпиталь. Расследователи утверждали, что к покушению могла иметь отношение российская военная разведка.

Навального госпитализировали в больницу Омска неделю назад: в медучреждении утверждают, что в его крови при поступлении не было токсинов. Немецкие врачи, в свою очередь, настаивают на обратном. Соратники политика также придерживаются версии о его отравлении.

Россия заинтересована в объективном расследовании случившегося с Алексеем Навальным. Об этом президент Владимир Путин сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В Кремле в то же время подчеркнули, что недопустимо делать скороспелые и необоснованные обвинения в этой связи.