Пожар повышенного уровня сложности вспыхнул в торгово-деловом центре и апарт-отеле «Ханой – Москва»

Из здания эвакуировали 200 человек, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. Огонь вспыхнул на 3 этаже 24-этажного дома. О пострадавших не сообщается. Несколько минут назад источник агентства ТАСС в экстренных службах рассказал, что огонь уже потушен.