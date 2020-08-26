Частный вертолет Robinson потерпел аварию в горах Сочи

Это произошло в районе Красной поляны. На борту был пилот и три пассажира, двое из них пострадали. В региональном управлении МЧС сказали, что к месту происшествия направили спасательный вертолет для эвакуации людей. Транспортная прокуратура организовала проверку как была обеспечена безопасность полетов. Что могло послужить причиной аварии, пока уточняется.
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