В Красноярске девять школьников отправили в психиатрический диспансер из-за переписки в социальной сети

Об этом рассказал местный телеканал ТВК. По словам мамы одной из задержанных, в 5 утра к ним домой пришли люди в форме, провели обыск и вынудили подписать добровольное соглашение об обследовании ребенка. Все это произошло якобы из-за того, что девочка подписалась на группу о теракте в американской школе «Колумбайн». Матери пообещали, что через несколько дней ребенка отпустят, однако до сих пор родные не смогут увидеться с подростком. Источники «ТВК» в правоохранительных органах говорят, что девять школьников, по версии следствия, готовились к нападению в школе.

