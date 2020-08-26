Американские власти собираются направить в штат Висконсин федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии

Они должны будут восстановить порядок в городе Кеноша, где вспыхнули волнения после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка. О решении усилить охрану в городе написал в своем твиттере президент США Дональд Трамп. Ранее власти штата ввели на его территории режим чрезвычайной ситуации.