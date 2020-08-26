Сделка по продаже госпакета акций БСК, как считают в руководстве республики, нанесла ущерб государству

Сделка по продаже госпакета акций Башкирской содовой компании, как считают в руководстве республики, нанесла ущерб государству. В результате компания перешла в частные руки, отметил глава Башкирии Радий Хабиров. Он выразил признательность президенту Владимиру Путину за поручение Генпрокуратуре проверить саму сделку, передает агентство ТАСС. В ведомстве сегодня подтвердили, что уже приступили к проверке.