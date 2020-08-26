Виктор Гришин покинул пост ректора РЭА им. Плеханова

Об этом сообщает агентство ТАСС. Ранее был арестован в собственном доме был задержан его сын, экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин. Гришин-младший также занимал пост проректора МГУ. В вузе сказали, что он уволился незадолго до задержания. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве компании «СДС-Управление строительства».