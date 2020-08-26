Постоянную экспозицию Новой Третьяковки временно закроют для ремонта после протечки

Об этом представители музей сказали «Эху Москвы». В руководстве галереи рассказали, что залы выставки «Ненавсегда» будут открыты для посетителей лишь в пятницу. Выставка «Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина» завтра будет открыта для бесплатного посещения. Посетители, которые не смогли побывать в музее 26 августа, получат возможность прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день, заверили в администрации агентство ТАСС.