По меньшей мере один человек пострадал от непогоды в Москве

16-летний подросток получила перелом позвоночника в результате падения части дерева. Это произошло на юго-западе города в Чечерском проезде, передает агентство «Интерфакс». По данным столичного метеобюро, в разных районах города за несколько часов выпало до 25-30 мм осадков. Вода затопила несколько улиц. Непогода повлияла на работу Новой Третьяковской галереи на Крымском валу. Там протекла крыша.