Der Spiegel: Алексея Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева

Алексея Навального, как пишет немецкое издание Der Spiegel, могли отравить тем же веществом, что и болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Лечащие врачи политика из немецкой клиники Charite связались с болгарскими коллегами. Покушение на Гебрева произошло 5 лет назад. Он был госпитализирован, после того как потерял сознание на приеме, который устраивал в Софии. Примерно в то же время плохо себя почувствовали его сын и один из топ-менеджеров его компании. Всех троих госпитализировали с симптомами тяжелого отравления. По данным специалистов, предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семье «Новичка». Через месяц Гебрев вышел из комы и его состояние стало улучшаться. Как писало интернет-издание The Insider, к этому покушению могла иметь отношение российская военная разведка. Навального госпитализировали в четверг, когда он почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. В субботу политика перевезли из омской больницы в Берлин.