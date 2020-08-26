Подразделения белорусского ОМОНа этим вечером прибыли на площадь Независимости в Минске

Ранее здесь собрались участники акции протеста. После появления силовиков часть протестующих покинула площадь. Несколько человек оказались закрыты в Красном костеле, пишет белорусское интернет-издание Tut.by. На площади начались задержания, число задержанных пока неизвестно. Тем временем белорусский оператор связи «А1» объявил о снижении пропускной способности мобильного интернета в Минске по требованию госорганов.