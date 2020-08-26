Торжественные мероприятия в московских школах по случаю Дня знаний организуют лишь для первоклассников

Общешкольные линейки было решено отменить, чтобы снизить количество контактов между учениками разных классов, пояснили в мэрии. Также в новом учебном году изменят расписание занятий, чтобы параллели не пересекались между собой. Поэтому общешкольных звонков для всех классов не будет. Перемены на этажах начнут организовывать отдельно. Расписание занятий составят таким образом, чтобы ученики младших классов приходили пораньше. В то же время московские ученики смогут продолжить дистанционное обучение, для этого необходимы решение их родителей и письменное заявление классному руководителю.
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