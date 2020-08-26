Тверской суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей главного редактора интернет-издания «Такие дела» Анастасию Лотареву

Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции за пикет в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара. Лотарева вместе с другими активистами вышла к зданию московского управления МВД на Петровке в конце мая. Тогда были задержаны несколько человек. Ранее Азар получил 15 суток административного ареста за пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.