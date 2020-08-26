В Москве начинается третья фаза испытаний вакцины от коронавируса

В исследовании примут участие 40 тыс. человек, рассказали в Российском фонде прямых инвестиции. Участвовать в исследовании могут россияне старше 18 лет с московским полисом ОМС. Кроме того, кандидаты должны не болеть ОРВИ, не иметь контактов с зараженными коронавирусом минимум за две недели до начала вакцинации, а также у них у самих не должно быть коронавируса. О начале испытаний вакцины, которая уже прошла регистрацию, ранее на своем сайте написал мэр столицы Сергей Собянин.

