В Нигерии освобождены семь российских моряков, членов экипажа судна «Кюрасао Трейдер»

Они были похищены в середине июля в результате разбойного нападения в Гвинейском заливе. Как рассказали в российском МИДе, освобождения удалось добиться в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца. Сейчас россияне находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии. Их ждет медосмотр перед возвращением на родину. Дипломаты оценивают как удовлетворительное состояние их здоровья.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Об отравлении Алексея Навального
«Эхо Москвы»: Когда мы говорим о расследовании, это ведь и расследования уголовные. Есть ли какие-то указания Следственному комитету?
Д.Песков: Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме…