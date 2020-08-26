В Нигерии освобождены семь российских моряков, членов экипажа судна «Кюрасао Трейдер»

Они были похищены в середине июля в результате разбойного нападения в Гвинейском заливе. Как рассказали в российском МИДе, освобождения удалось добиться в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца. Сейчас россияне находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии. Их ждет медосмотр перед возвращением на родину. Дипломаты оценивают как удовлетворительное состояние их здоровья.