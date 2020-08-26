Reuters: Несколько американских военных пострадали в Сирии от действий российской армии

Несколько американских военных, как утверждает агентство Reuters, пострадали в Сирии от действий российской армии. Два источника в американской администрации уточняют, что речь не идет о перестрелке. Американские военнослужащие получили травмы в результате некоего столкновения. По данным одного из собеседников, инцидент произошел в начале недели на северо-востоке Сирии. В Пентагоне и Центральном командовании вооруженных сил США эту информацию не комментируют.
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