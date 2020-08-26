Расследование проводится в отношении бывшего руководителя РКК «Энергия» Владимира Солнцева

Как рассказали в госкорпорации «Роскосмос», основанием для этого стали материалы внутренней проверки компании. Также сотрудники управления экономической безопасности областного управления МВД провели обыски у ряда бывших менеджеров Ракетно-космической корпорации и представителя руководства предприятия «Исток» им. Шокина. Речи идет об уголовном деле о хищении 1 млрд рублей на поставках компонентов для модуля Международной космической станции, передает агентство ТАСС. Солнцев покинул пост главы РКК «Энергия» в 2018 году, после прихода Дмитрия Рогозина на пост генерального директора Роскосмоса.