Проверку обстоятельств продажи доли Башкирской содовой компании проводит российская генпрокуратура

Этим вечером такое поручение дал президент Владимир Путин. Как сказали в ведомстве, планируется дать принципиальную оценку действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль. Также Путин поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. По словам президента, контрольный пакет принадлежит частным лицам, а деньги, заработанные компанией, в развитие практически не инвестируются и в регионе не остаются. Ранее планы компании начать разработку горы Куштау в Башкирии привели к протестам экологических активистов и местных жителей.

Ранее о готовности республики вмешаться в ситуацию и взять ответственность на себя говорил в интервью «Эху Москвы» руководитель Башкирии Радий Хабиров. Хабиров добавил, что, с его точки зрения, лучшим решением может стать приостановка разработки горы Куштау до момента прихода к компромиссу.