Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за минувшие сутки оказалось самым высоким с начала мая

Всего было выявлено 1367 инфицированных, рассказали в министерстве здравоохранения страны. Суточный показатель новых заражений превысил в Италии тысячу 22 августа. В Испании также отмечает рост числа заражений. За минувшие сутки их было уже более 3,5 тысяч. Тем временем в секторе Газа введен строгий карантин, во Франции ждут вторую волну заражений, а кабинет министров Украины принял решение закрыть въезд иностранцам на один месяц.

