Люблинский суд Москвы принял иск члена ЛДПР Константина Киреева к Алексею Навальному

Кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области требует от политика 1 млн рублей из-за того, что его включили в список «Умного голосования». Первая встреча по этому иску назначена на 3 сентября, передает агентство ТАСС. Киреев считает, что в прошлом году «Умное голосование» не позволило ему победить на выборах в районный совет Челябинска, а в этом году может помешать на выборах в региональное заксобрание.