В жилом доме в Керчи, произошел взрыв газа и пожар, обрушилось межэтажное перекрытие

Это случилось в одной из комнат на 9 этаже, рассказали в местном управлении МЧС. Спасатели проводят эвакуацию жильцов. После взрыва на 8 и 9 этажах в здании вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь около 40 кв. метров. По данным экстренных служб, пострадал один человек. Это уже второй взрыв газа в жилом доме в России за последние часы. До этого ЧП произошло в пятиэтажном здании на западе Москвы.