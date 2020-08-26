Генпрокуратура начала проверять сделку, в результате которой государство перестало контролировать БСК

Генпрокуратура начала проверять сделку, в результате которой государство перестало контролировать Башкирскую содовую компанию. Об этом агентству «Интерфакс» сказали в надзорном ведомстве. Планируется проверить законность сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли. Ранее с поручением провести такую проверку выступил президент Владимир Путин. БСК оказалась в центре конфликта вокруг горы Куштау. Компания планировала начать там промышленные работы, против выступили местные жители и экологи.

