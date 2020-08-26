Экспонаты в Новой Третьяковки не пострадали из-за протечки крыши, заверили в музее

Выставка должна будет открыться завтра утром, передает агентство «Интерфакс». Картины остаются в залах, их не снимали несмотря на ЧП, добавили в руководстве учреждения. Впрочем, их должны будут осмотреть реставраторы. Ранее пресс-служба галереи сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу из-за сильного дождя, залы закрыты для посетителей. Министерство культуры России поручило провести оценку ущерба, причиненного экспонатам в Новой Третьяковке на Крымском валу из-за протечки крыши.

В свою очередь интернет-издание «Открытые медиа» пишут, что в пострадавшем здании уже несколько месяцев ремонтируют крышу. Согласно данным сайта Госзакупок, договор на ремонтные работы был заключен в начале года. Их стоимость превышает 80 млн. рублей. Срок окончания ремонта – 30 ноября.