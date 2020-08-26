Власти Башкирии создали юридическую группу для изучения документов по приватизации БСК

Об этом агентству РИА Новости сказали в республиканской администрации. Ранее башкирский глава Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы» не исключил национализации структуры, которая оказалась в центре конфликта из-за планов разработки горы Куштау. Сегодня же президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуры проверить обстоятельства сделки вокруг Башкирской содовой компании, в результате которой государство утратило над нею контроль.