Власти Москвы планируют провести в городе еще одно испытание вакцины от коронавируса, уже после регистрации препарата

Как написал на своем сайте мэр Сергей Собянин, эксперимент проведут на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это, по словам Собянина, будет уже третьей фазой исследований. Принять участие смогут 40 тыс. человек. Мэр предложил желающим зарегистрироваться на исследования совершеннолетним горожанам, кто не чувствуют симптомов ОРВИ и не был заражен коронавирусом.