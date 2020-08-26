Американские власти не намерены использовать российскую вакцину от коронавируса

Как сказал газете Politico руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, есть протоколы американского Управления по санитарному надзору, которых намерена придерживаться администрация. В США, подчеркнул Медоуз, высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать.

В свою очередь российский вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что российская вакцина от коронавируса уже прошла несколько стадий испытаний и вызвала интерес у многих стран. По словам Голиковой, первыми прививками обеспечат врачей и педагогов.