США ввели санкции против нескольких российских научно-исследовательских институтов

Среди них и тот, который участвовал в разработке вакцины от коронавируса.

В Министерстве торговли США утверждают, что попавшие под ограничения НИИ могут быть связаны с программами разработки биологического и химического оружия. Два из них подведомственны Минобороны: это 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт в Саратовской области и 48-й Центральный НИИ в Кирове, имеющий филиалы в Екатеринбурге и Сергиевом Посаде. Последний, к слову, участвовал в разработке вакцины от коронавируса вместе с Центром имени Гамалеи. Сенатор Олег Морозов в интервью РИА Новости уже связал американские санкции с попыткой не допустить российский препарат на западные рынки. Под ограничения Вашингтона попал и НИИ органической химии и технологии. Всем трем институтам, как передает агентство ТАСС, США запретят выдавать лицензии на покупку в Штатах товаров двойного назначения.

Всего в новый санкционный список США попали 60 организаций, в том числе, из Китая, Франции, Швейцарии, Индонезии, Малайзии и ряда других стран.