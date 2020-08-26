Глава Башкирии поблагодарил президента за поручение разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил президента Владимира Путина за поручение разобраться в ситуации вокруг Башкирской содовой компании. В администрации республики сказали агентству РИА Новости, что уже создана юридическая группа, которая изучает документы по приватизации БСК. Путин поручил Генпрокуратуре изучить обстоятельства сделки вокруг продажи доли в компании, Ранее государство утратило контроль над активами БСК. Компания оказалась в центре конфликта вокруг разработки горы Куштау. Против выступили экологи и местные жители.