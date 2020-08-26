Соединенные штаты расширили санкции против России

В черный список министерства торговли страны внесены два НИИ министерства обороны России и институт органической химии и технологии. В Вашингтоне считают, что это организации связаны с разработками химического оружия и испытательным полигоном химического оружия, передает агентство ТАСС. В списке оказался в том числе один из военных институтов, который участвовал в разработке вакцины от коронавируса.
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