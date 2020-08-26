Ведущие спортивные издания не сомневаются, что Лионель Месси окончательно решил уйти из Барселоны

Испанское издание Sport публикует информацию о клубах, в которых Месси может продолжить карьеру.

Французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед» являются фаворитами на подписание 33-летнего аргентинца. Эти клубы будут прилагать все усилия, чтобы выиграть конкуренцию за футболиста, и при необходимости даже выплатят некоторую сумму компенсации за переход. А компенсация эта будет немаленькая. Отступные, прописанные в контракте Месси, который истекает в конце следующего сезона, составляют 700 млн евро. Правда, сам аргентинец надеется воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце сезона. Однако в Руководстве Барсы заявляют, что все сроки для такого варианта уже вышли. В любом случае, судебное разбирательство неизбежно. А значит, с большой долей вероятности, определенную часть этой заоблачной суммы потенциальному покупателю придется выложить.

Помимо ПСЖ и МЮ в списке фигурирует и другой клуб из Манчестера – Сити. В пользу этого варианта говорит то, что Месси уже имел разговор с наставником горожан Хосепом Гвардиолой. Под руководством которого аргентинец успел поиграть в Барсе. К тому же хорошо известны финансовые возможности арабских шейхов. С другой стороны, Ман Сити совсем недавно имел проблемы с финансовым Фэар Плэй.



Лионель Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. Он выступает за каталонцев с 2003 года.