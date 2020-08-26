Расследование в отношении бывшего генерального директора Макдональдс выявило проблемы в кадровой политики компании

Расследование в отношении бывшего генерального директора Макдональдс Стива Истербрука выявило проблемы в кадровой политики компании, — сообщает издание The Wall Street Journal. Истербрук был уволен за связь с подчиненной. В ходе расследования выяснилось, что руководство игнорировало жалобы других сотрудников, пострадавших от домогательств – как со стороны коллег, так и со стороны начальства. При этом многие пострадавшие боялись сообщить о харрасменте, опасаясь увольнения или других негативных последствий.