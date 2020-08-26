Взрыв газа произошел в одном из жилых домов в Керчи

После этого там вспыхнул пожар на площади 40 кв. метров. Из 10-этажного здания эвакуированы 5 человек. Огонь виден на уровне 8-9 этажей. По предварительным данным, в результат взрыва пострадал один человек. В администрации города говорят, что в одной из квартир взорвался газовый баллон. Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажке на западе Москвы. Огонь повредил несколько квартир, пострадали 4 человека.