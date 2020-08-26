На Москву сегодня обрушился сильный дождь

Власти к нему, судя по тому, что происходит сейчас в городе, оказались совершенно не готовы. На тротуарах и автомобильных дорогах реки. Вода по колено, порой она доходит до капотов машин. Водители клянут погоду и столичные власти с их неспособностью обеспечить нормальные ливнёвки. Такие видео обошли сегодня социальные сети. За несколько часов — сильный дождь начался около двух дня — в Москве снова потоп. Почти во всех районах подтопления, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. Больше всего осадков, судя по тому, что пишут пользователи соцсетей и сообщают СМИ, выпало на юго-востоке, востоке и юго-западе столицы. Ливень прошёл и в центре Москвы. Новое здание Третьяковской галереи на Крымском валу зАлило водой. Протекла крыша. В одном из залов с посетителями потоки воды. Они все больше, судя по видео, размещенному в соцсетях, вскоре после начала ливня. Люди выходят из подтопленного помещения. «Экспонаты не пострадали, позже сообщил Интерфаксу администратор галереи. До этого поступала информация, что вода залила экспонаты на выставке «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». Пресс-служба новой Третьяковки обещала бесплатные билеты тем, кто сегодня так и не смог насладиться выставкой. Тем временем очевидцы пишут и рассказывают о затопленных дорогах у метро Третьяковская, на улице Большая Татарская, подтопленной Преображенской площади, потоках воды в торговом центре Орджоникидзе неподалеку от метро Ленинский проспект. Из-за последствий ливня возникли большие пробки на некоторых улицах в районе Текстильщики и на юго-западе Москвы. «Для тех, кто не успел съездить на море — вот оно, на всех улицах столицы» — иронизируют в соцсетях. А ещё: «Пора выпускать легковые машины-амфибии, и желательно, со встроенным вертолётным винтом». Снова сравнения с Венецией исключительно в плане подтопления города. И резкая критика в адрес мэра Собянина. На этом фоне столичные власти рекомендовали предприятиям общественного питания из-за ухудшения погоды временно закрыть летние веранды. Московские синоптики пока ничем обрадовать не могут, до девяти вечера как минимум сильные дожди в столичном регионе не прекратятся.

Гидрометцентр объявил в столице оранжевый — предпоследний уровень опасности. МЧС предупредило москвичей и гостей города о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.