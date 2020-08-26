Священный Синод РПЦ расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа – Новую Гвинею

Священный Синод Русской православной церкви расширил сферу пастырской ответственности на Восточный Тимор и Папуа – Новую Гвинею, — сообщается на сайте Московского патриархата. До сих пор эти страны не были объектом интереса православных миссионеров. В частности, в Восточном Тиморе большинство населения – католики, — отмечает «Новая газета».