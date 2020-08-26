Страны мира готовятся к новой волне коронавируса

В некоторых она уже началась, — сообщают зарубежные СМИ. Из опубликованного на днях доклада частного американского университета Джона Хопкинса следует, что ежедневно на планете регистрируется более четверти миллиона новых случаев заражения КОВИД-19. Лидерами по числу заражений, по данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня, как и в последние недели являются США, Бразилия, а также Индия, где в ожидании новых вспышек пандемии в некоторых штатах вводится комендантский час, запрещаются любые собрания, кроме свадеб и похорон, а заполняемость транспорта ограничивается 50-ю процентами.

Как пишет Нью-Йорк таймс, в Соединенных штатах, где сейчас регистрируется наибольшее в мире число новых заболевших, в отдельных штатах, благодаря строгому соблюдению масочного режима и социальной дистанции, введенных ограничений на работу баров и дискотек количество заражений стабилизировалось и даже уменьшилось. При этом эксперты предсказывают, что с началом учебного года и наступлением сезона ураганов стоит ожидать очередных вспышек пандемии. Упомянутый ранее доклад университета Хопкинса констатирует вторую волну заболевания коронавирусом в Испании, где ежедневно появляются до 8 тысяч новых заболевших.

Би-би-си сообщает, что в Южной Корее рост новых заражений отмечается уже почти в течение двух недель, в связи с чем власти решили закрыть школы и детские сады в Сеуле и пригородах: школьникам предстоит заниматься удаленно, минимум, до 11 сентября. Ранее эффективные меры по борьбе с эпидемией в Южной Корее ставились в пример другим странам. Теперь же, на фоне ухудшения ситуации, медицинское руководство страны впервые с начала пандемии предписало обязательное ношение масок как внутри публичных помещений, так и на улице. Рекордные показатели числа зараженных коронавирусом показывает и Аргентина, где ежедневно заболевают более 8 тысяч человек, две трети из которых приходятся на столицу, Буэнос Айрес.

Би-би-си передает, что из стран Евросоюза наибольшие успехи в борьбе с пандемией и одновременно в восстановлении национальной экономики демонстрирует Германия, потратившая значительные средства на господдержку населения и бизнеса, которую планируется продлить еще на год.