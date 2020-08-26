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18:18, 26 августа 2020

Белорусские следователи допросили нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич

Она была вызвана в СК в связи с делом о создании оппозиционного Координационного совета. В Координационном совете оппозиции заявляют, что его работа будет продолжена, несмотря на уголовное дело.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отрицает, что просила о помощи страны Европейского союза. Она заявила в интервью газете Mond, что белорусы уже получили поддержку, на которую могли рассчитывать, но только белорусские народ должен урегулировать внутренние проблемы. При этом Тихановская добавила, что открыта к диалогу со всеми, но момент для разговора с Москвой пока не наступил.



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