Белорусские следователи допросили нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич

Она была вызвана в СК в связи с делом о создании оппозиционного Координационного совета. В Координационном совете оппозиции заявляют, что его работа будет продолжена, несмотря на уголовное дело.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отрицает, что просила о помощи страны Европейского союза. Она заявила в интервью газете Mond, что белорусы уже получили поддержку, на которую могли рассчитывать, но только белорусские народ должен урегулировать внутренние проблемы. При этом Тихановская добавила, что открыта к диалогу со всеми, но момент для разговора с Москвой пока не наступил.