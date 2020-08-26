Международная организация Human Rights Watch осудила обвинительный приговор башкирскому активисту Айрату Дильмухаметову. В правозащитной организации считают, что российское антитеррористическое законодательство позволяет привлекать людей к уголовной ответственности по нечетким основаниям, передает слова заместителя директора организации Рейчел Денбер издание «Idel.Реалии». По ее словам, никто не должен отбывать уголовное наказание по статье «терроризм» исключительно за мирные, законные выступления. В России власти все чаще используют соответствующие законы для преследования людей, которые не совершали насилие и не призывали к этому, считает Рейчел Денбер.

Напомним, в минувший понедельник, 24 августа, общественный активист, писатель и журналист Айрат Дильмухаметов был приговорен Центральным окружным военным судом в Самаре к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвинение было вынесено по 4-м статьям уголовного кодекса России: призывы к сепаратизму, финансирование экстремистской деятельности, призывы к ней и пропаганде терроризма. Ранее он уже был дважды судим по похожим статьям.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал Айрата Дильмухаметова политическим заключенным. Защита планирует обжаловать приговор.