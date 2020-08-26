Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить ситуацию вокруг Башкирской содовой компании. Речь идет о законности сделки, из-за которой государство утратило контроль над активами компании. Путин считает, что идет бесконтрольное выкачивание денег любой ценой. Не похоже, чтобы акционеры были заинтересованы в ее дальнейшем развитии, полагает глава государства.

Башкирская содовая компания должна была вести разработки на горе Куштау. Против выступили местные жители и экологические активисты. В результате столкновения защитников горы с силовиками и охранниками, были задержаны около 70 человек. Власти Башкирии приостановили работы, глава республики Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы» не исключил возможной приватизации содовой компании.