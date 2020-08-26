Российские власти к двадцатым числам сентября могут скорректировать стратегию развития ситуации с коронавирусом в стране. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сказала на совещании с участием президента Владимира Путина. К тому времени правительство, по ее словам, сможет оценить, как повлияло на обстановку начало учебного года и возвращение граждан из отпусков. Сейчас, по мнению Голиковой, произошла стабилизация ситуации с коронавирусом. С марта ежедневные темпы прироста новых случаев снизились в 54 раза.