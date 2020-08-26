Супруга президента США Мелания Трамп выступила в поддержку своего мужа. На съезде Республиканской партии страны она назвала Дональда Трампа лучшим кандидатом на пост главы Белого дома: «Он не традиционный политик. Он не просто говорит слова. Он требует действий, и он добивается результатов. Будущее нашей страны всегда было для него прежде всего, и это то, что всегда меня восхищало. Я не хочу тратить драгоценное время на нападение на другую сторону. Подобные разговоры служат лишь для дальнейшего раскола страны. Я здесь, потому что нам нужен мой муж, чтобы быть нашим президентом, чтобы возглавлять нашу страну еще четыре года. Он лучший для нашей страны. Все мы знаем, что Дональд Трамп не скрывает своих взглядов на вещи. Полная честность — это то, что мы как граждане заслуживаем от нашего президента. Нравится вам это или нет, вы всегда знаете, о чем он думает, потому что он настоящий человек, который любит эту страну и ее людей и хочет продолжать делать ее лучше». Мелания Трамп также призвала жителей США к расовому единству и гармонии.