В редакцию газеты «Комсомольская правда в Беларуси» пришли сотрудники Госконтроля

Как пишет белорусское издание Onliner, сейчас визитеры проверяют офисную технику, в том числе служебные компьютеры. Внеплановая проверка проводится совместно с налоговой. Причины ее не объясняют. Представители Госконтроля также сказали, что проверка по предписанию будет длиться до 6 октября. На прошлой неделе белорусская версия «Комсомольской правды» трижды не была напечатана государственной типографией. В итоге газету стали печатать в другом месте, однако тираж не поступил в продажу в ларьках «Белсоюзпечати». Газета писала о протестах и насилии со стороны силовиков.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
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