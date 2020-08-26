В редакцию газеты «Комсомольская правда в Беларуси» пришли сотрудники Госконтроля

Как пишет белорусское издание Onliner, сейчас визитеры проверяют офисную технику, в том числе служебные компьютеры. Внеплановая проверка проводится совместно с налоговой. Причины ее не объясняют. Представители Госконтроля также сказали, что проверка по предписанию будет длиться до 6 октября. На прошлой неделе белорусская версия «Комсомольской правды» трижды не была напечатана государственной типографией. В итоге газету стали печатать в другом месте, однако тираж не поступил в продажу в ларьках «Белсоюзпечати». Газета писала о протестах и насилии со стороны силовиков.