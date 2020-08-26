Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала Россию расследовать случившееся с Алексеем Навальным

От того, как справятся с этим делом власти, по ее мнению, зависит атмосфера, в которой действуют активисты, приверженные улучшению ситуации с правами человека, демократией и верховенством закона. В этом, по ее словам, нуждается не только Навальный, но и общественность.

Говорить об отравлении Навального преждевременно, считают в Кремле. Никакого вещества в его организме не нашли, настаивает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как утверждает Дмитрий Песков, Кремль заинтересован установлении причин произошедшего с Навальным.