Сильные дожди затопили несколько улиц в Москве

От осадков пострадало и здание Третьяковской галереи на Крымском валу.

Обильные ливни больше всего затронули юго-восток, восток и юго-запад, а также центр столицы. Как следует из опубликованных в соцсетях видеозаписей, на Большой Татарской улице, к примеру, некоторые автомобили оказывались по колеса в воде. Оказался подтоплен и торговый центр «Орджоникидзе» недалеко от станции метро «Ленинский проспект». На одной из видеозаписей можно увидеть, как вода проникает в здание с улицы через входные двери. Несколько сантиметров воды было и на улицах недалеко от станции метро «Третьяковская». Небольшие подтопления, передает агентство ТАСС, в целом зафиксированы почти во всех московских районах. Под угрозой оказались и экспонаты Третьяковки на Крымском Валу – там протекла крыша. Дождь проникал прямо в залы музея – посетителей пришлось эвакуировать. В администрации культурного учреждения пообещали предоставить бесплатные билеты для посещения в другой день.

Гидрометцентр России объявил в Москве предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности. Он будет сохраняться как минимум до 9 вечера.

Дожди в Москве прекратятся в субботу, считают метеорологи. Всего по итогам августа выпадет меньше половины месячной нормы осадков, рассказали агентству «Москва» специалисты центра погоды «Фобос». По их прогнозам, в четверг во второй половине дня небо вновь начнут затягивать облака, и вечером пойдет дождь. Пятница обещает стать пасмурной, дождливой и прохладной. В воскресенье осадков будет немного, температура станет расти.