Forbes: Российские банки начали готовиться к всплеску неплатежей

Российские банки, как пишет журнал Forbes, начали готовиться к всплеску неплатежей. Главная причина этого – окончание срока действия антикризисных кредитных каникул, говорят специалисты. По данным Банка России на середину августа, заемщики подали более 2,5 млн обращений об изменении условий кредитного договора, банки реструктурировали кредитов на 715 млрд рублей. Теперь банкам придется сформировать резервы на возможные потери. Некоторые уже понесли такие расходы. Часть заемщиков, особенно те, кто имеет отношение к проблемным сферам деятельности, вроде туризма, транспорт, услуги, так и не вернется к обслуживанию своих займов, предупреждают специалисты.