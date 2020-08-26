Всемирный экономический форум в Давосе в следующем году перенесен с зимы на лето

Причина – ситуация с коронавирусом, говорят в оргкомитете. Управляющий директор форума Эдриан Монк признал, что решение не было легким, однако эксперты считают, что в январе 2021 года невозможно будет провести форум в безопасной обстановке. Даты проведения новой встречи планируют объявить позднее.