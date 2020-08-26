Украина до конца сентября закрывает границы для иностранных граждан

Правительство приняло такое решение из-за ситуации с коронавирусом. Ограничение не будет касаться тех, у кого есть разрешение на проживание, кто является членами международных и гуманитарных миссий, въезжает в страну транзитом. Ранее в июне власти разрешили открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения инфекции.

Также кабинет министров страны продлевает до 1 ноября карантин, который был введен в связи с коронавирусом. До этого в мае смягчали ограничительные меры.