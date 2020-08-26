Белорусские силовики проводят обыск в доме оппозиционного политика Валерия Цепкало

Как пишет местное интернет-издание tut.by, пока не известно, в рамках какого дела и кто именно проводит следственные действия. Цепкало не был зарегистрирован кандидатом на пост президента Белоруссии. Позднее он покинул страну, в его отношении было возбуждено уголовное дело о взятке.
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Валерий Бельский, помощник Лукашенко: Изолятор — не пятизвёздочный отель, а Белоруссия — не Норвегия Но поди в круговерти столкновений разберись, где мирный протестующий, а где злоумышленник, что у него в кармане — томик Евангелия или заточка. Иных послушать, так на «Пушкинской» были сплошь невиновные. Но давайте друг другу честно скажем, что подавляющую часть задержали по закону…
Об отравлении Алексея Навального
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