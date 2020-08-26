Белорусские силовики проводят обыск в доме оппозиционного политика Валерия Цепкало

Как пишет местное интернет-издание tut.by, пока не известно, в рамках какого дела и кто именно проводит следственные действия. Цепкало не был зарегистрирован кандидатом на пост президента Белоруссии. Позднее он покинул страну, в его отношении было возбуждено уголовное дело о взятке.