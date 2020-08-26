Ряд омских врачей ответили на критику из-за Алексея Навального

Открытое письмо опубликовало местное интернет–издание NGS55. Авторы письма считают, что окружение политика стремилось очернить тех, кто спас ему жизнь. В то время как Навальный остался в живых именно «благодаря профессионализму специалистов омской медицины». Под письмом подписались председатель местного профсоюза работников здравоохранения, сопредседатель штаба ОНФ, ректор Омского медуниверситета, главврачи нескольких больниц города.
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