Ряд омских врачей ответили на критику из-за Алексея Навального

Открытое письмо опубликовало местное интернет–издание NGS55. Авторы письма считают, что окружение политика стремилось очернить тех, кто спас ему жизнь. В то время как Навальный остался в живых именно «благодаря профессионализму специалистов омской медицины». Под письмом подписались председатель местного профсоюза работников здравоохранения, сопредседатель штаба ОНФ, ректор Омского медуниверситета, главврачи нескольких больниц города.